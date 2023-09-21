Президент США Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMS Украине

Джо Байден не исключает передачи ATACMS в будущем.
Президент США Джо Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMS Украине, но он не исключает этого в будущем.
Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США находятся "на финишной прямой" в вопросах поставки дальнобойных ракет ATACMS.
Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что США долго не передавали Украине ракеты ATACMS, поскольку они хотели нарастить их производство. Он добавил, что надеется, что уже в ближайшее время Украина сможет их получить.
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