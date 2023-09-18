Министр обороны Писториус: "Украина получит боеприпасы, ракеты, танки"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 миллионов евро.

Об этом министр сказал в интервью Bild.

"Наша помощь комплексная. Помимо поддержки оружием и материалами, мы учим украинских бойцов в Германии. До конца года их будет 10 тыс. В Рамштайне, например, мы проверяем, можем ли мы предоставить больше поддержки с учебой", – сказал он.

Борис Писториус заявил, что Германия поставляет Украине дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные.

"Боеприпасы — это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны. Кроме того, мы поможем защищенными транспортными средствами и системами разминирования. Но мы также заботимся о приближающейся зиме: мы пришлем одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. В общей сложности пакет будет составлять 400 миллионов евро", – сообщил Борис Писториус.

По ракетам Taurus Писториус сказал: "Это обязанность всего федерального правительства очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить различные политические, правовые, военные и технические аспекты".

"Это нелегко", – добавил Писториус.

На вопрос журналиста об опасениях использования Украиной "Таурус" с его 500-километровой дальностью для ударов по целям в России Писториус ответил: "Для этого существуют процедуры. Мы договорно регулируем с украинцами, как использовать поставленные системы вооружения".

Напомним, Taurus входит в семейство немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" большой дальности. Ракета предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Между тем, в США сенаторы от Республиканской партии призвали президента Джо Байдена прислать Украине ракетные комплексы ATACMS.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Ракеты ATACMS и TAURUS: что дадут Украине на Рамштайне? "

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