"Украина сама будет решать, как ей использовать ракеты от США": Блинкен намекнул на передачу ATACMS

Госсекретарь США Блинкен прокомментировал возможную передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Его спросили, опасаются ли США удары американскими ракетами по территории РФ.

Украина сама выбирает, как и по каким целям использовать оружие, предоставляемое ей партнерами.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Вашингтон анализирует любую систему, которая обсуждается для возможной передачи Украине. Когда дело доходит до применения переданных вооружений, то украинские силы сами выбирают цели. Им придется принять решение о том, что может быть наиболее эффективным в работе по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США не одобряют применение их систем вооружения вне Украины, однако окончательное решение остается за украинцами. Почему США до сих пор не одобрили передачи Украине ATACMS, Блинкен не объяснил.

"Во время передачи каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов. Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. ВСУ должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", — подчеркнул Блинкен.

Получит ли Украина ракеты ATACMS

Издание Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена сообщило, что лидер США близок к решению относительно поставок Украине ракет большой дальности, в частности ATACMS.

Скорее всего, Джо Байден в ближайшее время примет окончательное решение по отправке впервые в Украину ракет большой дальности, ведь дискуссии об этом значительно активизировались в последние недели.

В свою очередь президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена передать Силам обороны комплексы ATACMS к осени.

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