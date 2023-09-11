"Мы продвигаемся": Зеленский будет говорить с Байденом об ATACMS на осень

Глава государства напомнил, что ранее Байден согласился предоставить Украине HIMARS.
Президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена передать Силам обороны тактические баллистические комплексы ATACMS, чтобы начать использовать их против российских кафиров уже этой осенью.
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Надеюсь, буду разговаривать с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", – сказал президент.
По его словам, это будет не первый разговор с Байденом об ATACMS.
"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", – добавил он.
Ранее стало известно, что Джо Байден близится к решению о поставке Украине ракет большой дальности.
Напомним, тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) называют американскими тактическими баллистическими ракетами класса земля-земля. Их производителем является Lockheed Martin.
Ракеты можно использовать с ракетными системами как M270 MLRS, M142 HIMARS и других модификаций.
ATACMS имеют функцию стрельбы на расстояние до 300 км. Однако здесь также многое зависит от модификации, которых в США целых пять. Какую именно хотят получить в ВСУ, пока неизвестно.
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