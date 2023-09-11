"Ми просуваємося": Зеленський говоритиме з Байденом про ATACMS на осінь

Президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси ATACMS, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Сподіваюся, розмовлятиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", – сказав президент.

З його слів, це буде не перша розмова з Байденом щодо ATACMS.

"Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени", - додав він.

Раніше стало відомо, що Джо Байден наближається до рішення щодо постачання Україні ракет великої дальності.

Нагадаємо, тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) називають американськими тактичними балістичними ракетами класу земля-земля. Їхнім виробником є Lockheed Martin.

Ракети можна використовувати з такими ракетними системами як M270 MLRS, M142 HIMARS та інших модифікацій.

ATACMS мають функцію стрільби на відстань до 300 км. Однак тут також багато що залежить від модифікації, яких у США аж п'ять. Яку саме хочуть отримати в ЗСУ, наразі невідомо.

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