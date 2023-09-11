Путін та майбутні вибори у РФ: у Кремлі розсмішили заявою

У Кремлі заявили, що поки Путін офіційно не висував свою кандидатуру на майбутні президентські вибори.

У Кремлі прокоментували можливу участь чинного президента-диктатора Росії Володимира Путіна на майбутніх виборах, які заплановані на 2024 рік.

Із заявою виступив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські пропагандисти.

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"Путін ще не заявляв, що висуватиме свою кандидатуру, але якщо висуне, то реальну конкуренцію йому скласти ніхто не зможе", - заявив Пєсков.

Додамо, що президентські вибори в Росії 2024, згідно з виборчим законодавством РФ, очікуються в неділю, 17 березня 2024 року. Згідно з пунктом 3 статті 81 Конституції РФ, одна і та ж особа не може бути президентом РФ понад два терміни поспіль. Однак Путін може внести зміни до Конституції аб зайняти іншу позицію у владі, а тоді балотуватися, як він це робив 2008 року.

Нагадаємо, як пише Wall Street Journal, Путін намагається повернути до РФ свого "ручного" кілера.

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