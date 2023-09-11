Кім Чен Ин виїхав до Путіна – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, вирушив до Росії, де зустрінеться із тамтешнім президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Так, телекомпанія YTN із посиланням на високопосадовця з уряду уряді заявила, що Кім Чен Ин прямує до північно-східного кордону КНДР спеціальним потягом.

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У Росії політик планує взяти участь у "Східному економічному форумі". Також очікується, що 12 або 13 вересня Кім Чен Ин зустрінеться із Путіним.

"Є припущення, що Кім Чен Ин та Володимир Путін планують укласти "збройну угоду" шляхом обміну ракетно-ядерними технологіями під час зустрічі на саміті, яка може відбутися 13 вересня", – інформують південнокорейські медіа.

Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на форумі зустріч Путіна та Кім Чен Ина начебто не запланована. Пєсков не підтвердив, але й не спростував візиту лідера КНДР до Росії.

Нагадаємо, за повідомленням видання Financial Times із посиланням на експертів, Кім Чен Ин готовий укласти угоду з Путіним щодо постачання зброї. Саме ця тема буде головною під час зустрічі лідерів держав на полях "Східного економічного форуму".

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