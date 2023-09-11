Ким Чен Ын выехал к Путину – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, отправился в Россию, где встретится с тамошним президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Так, телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства заявила, что Ким Чен Ын направляется к северо-восточной границе КНДР специальным поездом.

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В России политик планирует принять участие в "Восточном экономическом форуме". Также ожидается, что 12 или 13 сентября Ким Чен Ын встретится с Путиным.

"Есть предположение, что Ким Чен Ын и Владимир Путин планируют заключить "оружейное соглашение" путем обмена ракетно-ядерными технологиями во время встречи на саммите, которая может состояться 13 сентября", – информируют южнокорейские медиа.

В то же время представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на форуме встреча Путина и Ким Чен Ина якобы не запланирована. Песков не подтвердил, но и не опроверг визит лидера КНДР в Россию.

Напомним, по сообщению издания Financial Times со ссылкой на экспертов, Ким Чен Ын готов заключить соглашение с Путиным по поставкам оружия. Эта тема будет главной во время встречи лидеров государств на полях "Восточного экономического форума".

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