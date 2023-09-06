Зачем на самом деле Ким Чен Ын поедет к Путину — Портников

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вскоре посетит Россию для личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Темой обсуждения будет корейское оружие в обмен на российские технологии и, как ни странно, еду.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Владимир Путин говорил о том, что украинское контрнаступление потерпело фиаско и он надеется, что в дальнейшем будет так. Однако за этими словами российского диктатора, конечно же, скрывается обеспокоенность реальными возможностями его армии на украинской земле.

Для того чтобы продолжать бороться с наступлением ВСУ, Путину нужно оружие, а с этим как раз существует серьезная проблема. Президент РФ ищет вооружение у тех стран, которые не опасаются западных санкций и готовы поставлять оружие для России.

Одна из этих стран – Северная Корея. Как стало известно изданию The New York Times, северокорейский лидер Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию для личной встречи с Путиным. Об этом визите было договорено во время недавнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян.

Шойгу принял участие в праздновании так называемой победы Северной Кореи в корейской войне. Он вместе с северокорейским диктатором посетил выставку оружия и военной техники, на которой также экспонировались баллистические ракеты. Конечно, когда Сергей Шойгу увидел на выставке столько оружия, он предложил Ким Чен Ину посетить РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу и диктатор Ким Чен Ин / Фото: Associated Press

Считается, что встреча Ким Чен Инна и Владимира Путина состоится во Владивостоке. Северокорейский диктатор, который, как известно, практически не признает самолеты, отправится в соседнюю страну на поезде, как это делали его дед и отец. Он должен принять участие во Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Ким Чен Ын также должен посетить пирс 33, где останавливаются корабли военно-морского флота РФ. Это также будет достаточно красноречивым визитом, потому что 9 сентября КНДР отмечает день своего основания. И если Ким Чен Ын действительно будет отмечать этот важный для идеологии корейских коммунистов день в компании Владимира Путина, это продемонстрирует, кто является главным союзником Северной Кореи на сегодняшний день.

Можно сказать, что военное сотрудничество между Северной Кореей и РФ связано с интересом обоих диктаторов. Путин требует от Ким Чен Инна артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. А для Ким Чен Ина важно, чтобы РФ предоставила его стране технологии для производства спутников и атомных подлодок. Ну и, конечно, еда. Потому что на самом деле, на фоне всех этих разговоров о современном оружии, об атомных бомбах и подлодках северные корейцы буквально умирают от голода. Таким образом, любое путешествие Ким Чен Ина связано с просьбой предоставить продовольствие.

Как сообщили американские чиновники, в России в конце августа уже была делегация из 20 северокорейских чиновников, отвечающих за вопросы безопасности высшего руководства страны. Эта делегация также на поезде прибыла из Пхеньяна во Владивосток, а затем вылетела в российскую столицу. Таким образом, возможно, что Ким Чен Ын посетит не только Владивосток, но и Москву. Там тоже могут состояться его переговоры с Путиным и Шойгой.

Если этот визит действительно состоится в ближайшие недели, это станет наиболее серьезным моментом сближения между РФ и КНДР даже не за последние годы, а за последние десятилетия. Две страны станут важными партнерами по противостоянию цивилизованному миру и будут обмениваться оружием, чтобы пугать соседние страны.

Стоит напомнить, что Китайская Народная Республика, фактически поддерживающая Россию в ее захватнической войне с Украиной, а также всегда являлась политическим и экономическим спонсором диктаторского режима династии Кимов в Северной Корее, воздерживается от открытых военных поставок в РФ, так как осознает, что ее фирм попасть под западные вторичные санкции.

На фоне тех экономических проблем, которые существуют в Китае и на фоне недавнего отказа от нулевой терпимости к коронавирусу и неожиданных надежд, что этот отказ приведет к взлету китайской экономики, главе КНР Си Цзиньпину, конечно, совершенно не нужно, чтобы Запад вводил против его страны новые серьезные санкции.

Таким образом, можно сказать, что в Пекине просто перестраховываются и воздерживаются от открытого участия в войне России против Украины. Однако можно себе представить, что если Северная Корея действительно будет снабжать оружие РФ, оно может получить доступ и к оружию китайского производства. При этом Пекин не будет отвечать за такие поставки, поэтому вся инициатива и вся ответственность будет на Ким Чен Ини и ближайшем окружении мерзкого северокорейского диктатора.

Поэтому на самом деле переговоры Путина и Ким Чен Ина относительно обоюдного военного сотрудничества являются гораздо более серьезной темой, чем просто разговор российского диктатора с деградирующим руководителем бедной страны. Потому что за спинами обоих лидеров – и Путина, и Ким Чен Ина – мы можем неожиданно увидеть большую тень главы КНР Си Цзиньпина.

Читайте также: