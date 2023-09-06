Умер украинский религиовед Игорь Козловский, переживший 700 дней плена в "ДНР"

По словам коллеги, у него случился сердечный приступ.

В возрасте 69 лет умер украинский историк, религиовед Игорь Козловский, переживший 700 дней плена на территории так называемой террористической "республики ДНР".

Его смерть подтвердил в социальных сетях сын Александр.

Папа... Ты был для меня всем миром. Люблю тебя безгранично. Покои с миром", — написал он в Фейсбуке и опубликовал архивную фотограцию с детства.

По словам коллеги, религиоведа Людмилы Филиппович, у него случился сердечный приступ. Козловский скончался в ночь на 6 сентября.

Коллеги и просто неравнодушные украинцы выражают искренние соболезнования родным умершего. Они пишут, что это "горькая и неожиданная новость".

"Игорь А. Козловский задавал и будет задавать систему координат, этическую и нравственную планку, вдохновлять и помогать делать выбор, примером собственной жизни доказывать, что зло будет наказано, а добру нужны вера и смыслы. 700 дней Игорь Анатольевич провел в лагерях в так называемой днр, пережил пытку и в 2017 году был освобожден из плена по обмену. Сегодня ночью от сердечного приступа Игорь Анатольевич умер", — написал бывший министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Что известно об Игоре Козловском

Игорь Козловский возглавлял Центр религиоведческих исследований, работал на кафедре философии Донецкого национального технического университета.

Он родом из Макеевки Донецкой области. Козловский – автор более 50 научных книг и более 200 статей в словарях, энциклопедиях, научных периодических изданиях, а также поэтических сборников и прозаических произведений.

27 января 2016 был захвачен боевиками так называемой "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию. Он пережил пытку на протяжении почти 2 лет (700 дней). Был освобожден из российского плена 27 декабря 2017 года. По возвращении домой Козловский боролся за освобождение украинских военных.

Напомним, родные загадочно пропавших 182 военных ВСУ требуют выяснить их судьбу.

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