Ситуация на ЗАЭС: в ГУР ответили, есть ли угроза теракта

На временно оккупированной Запорожской АЭС угроза реализации теракта Россией уменьшилась.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал "Укринформу".

"Запорожская атомная электростанция – крупный объект атомной энергетики Украины, захваченный российскими оккупантами и террористами. Это значит, что ни международные, ни украинские нормы атомной безопасности там не соблюдаются. Соответственно, говорить, что там – безопасность и порядок, мы сейчас точно не можем. Но сейчас, по сравнению с историей многомесячной давности, непосредственная угроза реализации теракта на данном этапе уменьшилась", – прокомментировал Юсов.

В то же время, он подчеркнул, что угроза теракта сохраняется, поскольку территория ЗАЭС заминирована, в том числе взрывными устройствами дистанционного детонирования.

Напомним, в августе пропагандисты РФ начали распространять информацию, что диктатор Владимир Путин якобы принял решение подорвать оккупированную Запорожскую АЭС.

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