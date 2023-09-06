Гибель Пригожина в авиакатастрофе: ГУР до конца не уверено в его смерти

Украинская разведка не уверена в гибели Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не уверено на 100% в гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, но разведка подтверждает информацию о гибели его "правой руки" Дмитрия Уткина.

Об этом Юсов рассказал "Укринформу".

"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Я думаю, что нужно еще некоторое время подождать", - сказал Юсов.

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Смерть Пригожина в авиакатастрофе

Вечером 23 августа появилась информация о том, что в Тверской области РФ упал гражданский российский бизнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. Впоследствии стало известно, что на борту среди пассажиров числился Евгений Пригожин.

Следственный комитет России 27 августа официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Экспертиза СК подтвердили личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области.

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