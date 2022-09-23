Как быстро очистить решетку газовой плиты: универсальные способы

Не любая хозяйка знает, как отмыть решетку газовой плиты. Остатки пищи и жировой слой, пыль постепенно увеличиваются и въедаются в поверхность. Рассказываем универсальные методы, которые помогут почистить решетку газовой плиты от грязи и жира.

Решетки от газовой плиты в зависимости от материала из которого сделаны бывают:

Чугунными, они отличаются большим весом, при этом они крайне прихотливы в уходе — не подвергаются жестким абразивам, агрессивным моющим средствам и длительному контакту с водой.

Эмалированными – до образования нагара выглядят гладкими и блестящими, боятся механических повреждений.

Стальными. Это самые неприхотливые к чистке решетки, в первозданном виде они имеют блестящую металлическую поверхность, однако в процессе эксплуатации покрываются обычно черным нагаром.

Способ мытья решетки зависит от ее конструкции, удобнее всего, конечно, чистить съемную решетку. Перед мойкой нужно снять с решетки, если есть, все пластиковые и резиновые детали. В зависимости от материала изготовления решетку можно замочить в растворе моющего средства, отправить в посудомоечную машину или пропарить в духовке. Для очищения труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку.

Средства для очистки решетки зависят от материала из которой она изготовлена. Рассказываем об универсальных народных способах чистки чугунной, эмалированной или стальной решетки газовой плиты.

Перед чисткой решетки желательно замочить в воде. Чугунная решетка плохо взаимодействует с водой, а вот эмалированная и стальная перед обработкой лучше на несколько часов замочить в горячей воде со средством для мытья посуды, моющим средством для кухонных поверхностей или содой.

Если есть парогенератор – это самый эффективный способ устранить жир и нагар из решетки любого типа. В качестве пароочистителя можно использовать духовку – поместите внизу огнеупорную емкость с водой, а решетку – на уровень выше. Следите за уровнем воды в поддоне – по мере испарения ее количество следует регулярно пополнять. Чтобы увеличить эффект в воду можно добавить несколько столовых ложек уксуса.

Очистить решетку газовой плиты можно в пакете с помощью нашатыря. Нашатырный спирт остается лидером среди народных средств по очищению решетки. Следует помнить, что все работы с нашатырем нужно проводить на открытом воздухе. Поместите решетку в плотный пакет с застежкой и равномерно рассейте нашатырь на поверхность решетки. Оставьте решетку в пакете с нашатырем на ночь, после чего куски нагара можно легко удалить обычной кухонной губкой.

Горчичный порошок – наиболее экологичное средство для растворения жира. Смешайте сухую горчицу с водой до смеси кашицы и нанесите смесь на 1-2 часа, после чего смойте ее. Для усиления эффекта можно добавить в горчичную смесь уксус и средство для мытья посуды.

Еще один народный рецепт – это проварить решетку в мыльном растворе. Натрите хозяйственное мыло, добавьте канцелярский клей и воду, проварите решетку в кипящей смеси и оставьте на плите на час. После этого поместите в холодную воду – нагар отойдет вместе со слоем клея. Данный способ не подходит для эмали.

Свежие загрязнения удалить гораздо проще. Поэтому лучше завести привычку еженедельной чистки решетки газовой плиты от грязи и жира.

Читайте также: