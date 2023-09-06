Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины

Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За ответное решение проголосовали народные депутаты в среду, 6 сентября.

По его словам, все фракции поддержали кандидатуру Умерова на должность министра обороны. "За" назначение – 338 парламентариев, против – 0, воздержался – 1, не голосовали – 21.

Что известно об Умерове

До этого Рустем Умеров возглавлял Фонд госимущества. Он родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане (город Самарканд) в семье выходцев из Алушты. По образованию – экономист.

Пришел в Верховную Раду 2019, став народным депутатом от партии "Голос". Являлся секретарем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Занимал должность заместителя руководителя Постоянной украинской делегации в ПАСЕ. С декабря 2020 Умеров был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в парламенте.

После полномасштабного вторжения РФ Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией. Умеров занимался обменом пленными. Он летал в Саудовскую Аравию во время обмена пленными осенью 2022 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский освобождает Резникова! Новым министром обороны станет Рустем Умеров!

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