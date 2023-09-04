Минобороны может возглавить Рустем Умеров: что о нем известно

После полномасштабного вторжения Умеров вошел в состав украинской делегации на переговорах с Россией. Западные СМИ писали, что Умеров тогда якобы был отравлен.

Рустем Умеров может стать новым министром обороны Украины, заменив на этом посту Алексея Резникова. Умеров возглавляет Фонд госимущества, но уже на этой неделе могут состояться соответствующие кадровые ротации.

Что известно о Рустеме Умерове – читайте на ТСН.ua.

Заметим, в своем обращении 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавить Минобороны вместо Резникова может именно Умеров. Его кандидатуру на этой неделе рассмотрит Верховная Рада.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский увольняет Резникова! Новым министром обороны станет Рустем Умеров!

Биография Рустема Умерова

41-летний Умеров – украинский политический и государственный деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. Он родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане (город Самарканд) в семье выходцев из Алушты.

Также читайте Резников прокомментировал свою возможную новую должность

Отец – Энвер Умеров, инженер-технолог. Мать – Мерьем Умерова, инженер-химик. У кандидата на должность министра обороны есть еще старший брат Аслан Омер Кырымлы.

Советские власти в 1944 году насильственно депортировали семью Умерова вместе с другими крымскотатарскими татарами в Центральную Азию. В Крым семья смогла вернуться в конце 1980-начале 1990 годов.

Образование Умерова

Умеров – экономист по образованию. Сначала он окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей. Являлся стипендиатом программы обмена будущих лидеров (FLEX), США.

В Национальной академии управления Умеров защитил диплом бакалавра по специальности "экономика" и диплом магистра по специальности "финансы". В студенческие годы являлся активным участником ряда проектов и студенческих сообществ: Канадско-украинская парламентская программа, Американо-украинская программа лидерства, Европейский молодежный парламент, Европейский студенческий форум AEGEE, Саммит "Форум Будущего", Европейская ассоциация студентов-юристов.

Карьера

Умеров работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе и параллельно был деятелем Меджлиса крымскотатарского народа, ассистентом лидера этого органа Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности.

Если точнее, то свою карьеру потенциальный министр начал в компании lifecell. В период с 2004 по 2010 год Умеров занимал там разные руководящие должности.

Руководил направлениями юридической поддержки и логистики. Параллельно начал заниматься инвестиционной деятельностью.

В 2007 году стал соучредителем международной организации Bizin Qirim и ОО "Землячество крымских татар".

2012 – соучредителем и членом правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации. Был доверенным лицом кандидата в народные депутаты по 10 округу (АР Крым) Ахтема Чийгоза.

С 2011 по 2013 год – соучредитель "Фонда Развития Крыма".

В течение 2010-2011 годов занимал такую же должность у компании ICG Investments, а в течение 2011-2013 годов – в компании iCapital.

В 2013 году Умеров вместе со старшим братом основали инвестиционную компанию ASTEM, управляющую инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры . В то же время, был основан и благотворительный фонд ASTEM Foundation. Этот фонд является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета для подготовки украинских политических и общественных деятелей, юристов и предпринимателей.

. В то же время, был основан и благотворительный фонд ASTEM Foundation. Этот фонд является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета для подготовки украинских политических и общественных деятелей, юристов и предпринимателей. В 2014 году стал соучредителем благотворительного фонда "Эвкаф".

В 2016 году Умеров оказал помощь в создании "Фонда Культурного Наследия".

Политическая деятельность

В 2019 году Умеров прошел в Верховную Раду Украины, став народным депутатом от партии "Голос". Являлся секретарем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Занимал должность заместителя руководителя Постоянной украинской делегации в ПАСЕ.

Рустем Умеров в составе украинской делегации в ПАСЕ/Фото: Facebook-страница Рустема Умерова

Умеров был автором и соавтором десятков законопроектов – от раздражавшего российские власти закона "О коренных народах Украины" до защиты прав медиков во время пандемии коронавируса. Политик был также инициатором законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым", где прописано, что Украина не будет поставлять воду на полуостров до момента его деоккупации.

С декабря 2020 года Умеров был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в украинском парламенте. Он постоянно проводил встречи с международными партнерами, чтобы информировать о системных нарушениях прав человека, в частности, крымских татар, в оккупированном Крыму.

В августе 2021 года Указом президента Украины Владимира Зеленского Умеров был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-летия независимости.

В парламенте политик проработал до 2022 года, после чего 7 сентября того же года возглавил Фонд государственного имущества Украины.

Рустем Умеров/Фото: Facebook-страница Рустема Умерова

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией. По сообщениям западным СМИ, Умерова, вероятно, отравили на этих переговорах. Однако сам политик отрицал такую информацию.

Умеров занимался обменом пленными. Именно он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена пленными осенью 2022 года.

Украинская делегация на переговорах с РФ в феврале 2024 года / Фото: Getty Images

Чиновник сейчас остается советником Джемилева и делегатом Курултая крымскотатарского народа.

Женат и воспитывает троих детей.

Напомним, 4 сентября Резников сообщил, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

Читайте также: