Оккупанты начали готовиться к бегству из Запорожья — ЦНС

Российские захватчики приступили к бегству с оккупированных территорий Запорожской области, о чем свидетельствует начало грабежа местных предприятий.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

По сообщению ЦНС, во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования российские военные вывезли и дальнейшая его судьба неизвестна.

Кроме этого, местные оккупационные власти разработали план вывоза ценных вещей из захваченного города. Он будет применен при ухудшении ситуации для оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на оккупированных территориях пытаются создать "отряды территориальной обороны" из числа местного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.

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