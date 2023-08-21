Оккупанты в Мелитополе значительно усилили проверки на блокпостах

Российские оккупанты усилили проверки на блокпостах в оккупированном Мелитополе, в частности, они начали проверять телефоны людей.

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Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что одной из причин может быть злом проукраинского ресурса.

"На Мелитопольщине оккупанты еще больше "замыкают круг" и усиливают контроль. Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Не исключаю, что одной из причин может быть и утреннее событие — взлом проукраинского ресурса, из которого в том числе жители ТОТ могли получить информацию", – написал он.

Федоров добавил, что по информации жителей, захватчики тщательно проверяют телефоны, машины и паспорта и попросил людей быть максимально бдительными.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины прорвались через российское минное поле к северу от Токмака.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне привезли партию "трехсотых" в Мелитопольскую больницу, которая до этого использовалась только для гражданских больных.

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