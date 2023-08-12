В Мелитополе оккупанты ищут местных партизан – ЦНС

Оккупационная "власть" ищет партизан в Мелитополе. Так, полицейские проводят рейды в общественном транспорте.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска осуществляют операцию по поиску местного подполья. Помогает им в этом полиция. Интересно, что захватчики назвали процедуру "проверкой общественного транспорта на безопасность". Однако в автобусах во время остановки проверяют не водителей и их документы, а именно пассажиров.

"Полицаи требуют показать российские паспорта. В общем, проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов", – говорится в сообщении.

Украинцев на ВТО призывают соблюдать правила безопасности по передвижению и сообщению Сил обороны о передвижении или размещении врага.

Напомним, россияне в Мелитополе готовятся к псевдовыборам. Они завозят в город "массовку" и не выпускают из него местных.

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