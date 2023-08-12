У Мелітополі окупанти шукають місцевих партизанів – ЦНС

Росіяни називають це "перевіркою на безпеку".

Окупаційна "влада" шукає партизанів у Мелітополі. Так, поліціянти проводять рейди у громадському транспорті.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська здійснюють операцію з пошуку місцевого підпілля. Допомагає їм у цьому поліція. Цікаво, що загарбники назвали процедура "перевіркою громадського транспорту на безпеку". Проте насамперед в автобусах під час зупинки перевіряють не водіїв та їхні документи, а саме пасажирів.

"Поліцаї вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень", – йдеться у повідомленні.

Українців на ТОТ закликають дотримуватися правил безпеки щодо пересування та повідомлення Сил оборони про пересування то розміщення ворога.

Нагадаємо, росіяни у Мелітополі готуються до псевдовиборів. Вони завозять до міста "масовку" та не випускають з нього місцевих.

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