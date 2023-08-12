Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені

Під ударом росіян і область, і Херсон.

Російська армія не припиняє обстрілювати Херсонську область. Внаслідок ворожих ударів вдень 12 серпня поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. Від ранку не припиняються обстріли. Постраждали вже двоє людей", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

У Понятівці російський снаряд влучив у житловий будинок. Травми отримав 70-річний чоловік. Його шпиталізували до медзакладу..

В Одрадокам’янці окупанти скинули вибухівку з дрона просто на подвір’я місцевих мешканців. Важкі ураження отримав 72-річний чоловік. Медики надаюють потерпілому допомогу в лікарні.

У суботу російські війська також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення одного з підприємств. Також зафіксовані "прильоти" у Золотій Балці. За словами Прокудіна, минулося без жертв.

Як повідомлялося, 11 серпня у Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона. Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Двоє правоохоронців зазнали поранення. Їх шпиталізували.

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