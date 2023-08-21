Окупанти у Мелітополі значно посилили перевірки на блокпостах

Російські окупанти посилили перевірки на блокпостах в окупованому Мелітополі, зокрема, вони почали перевіряти телефони людей.

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Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, однією з причин може бути злом проукраїнського ресурсу.

"На Мелітопольщині окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль. Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Не виключаю, що однією з причин може бути й ранкова подія — злом проукраїнського ресурсу, з якого в тому числі жителі ТОТ могли отримати інформацію", - написав він.

Федоров додав, що за інформацією жителів, загарбники перевіряють ретельно телефони, машини і паспорти та попросив людей бути максимально пильними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни привезли партію "трьохсотих" в Мелітопольську лікарню, яка до цього використовувалася тільки для цивільних хворих.

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