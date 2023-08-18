ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака — американські посадовці

Однією з цілей українського контрнаступу є просування на південь.

Американські офіційні особи повідомили, що, схоже, українські військові досягли прогресу в просуванні на утримуване Росією місто Токмак — життєво важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і південно-східним містом Мелітополем.

Про це повідомляє CBS News.

Однією з цілей українського контрнаступу є просування на південь через російські укріплення в спробі повернути окупований Мелітополь — ворота до Криму, незаконно анексованого Москвою в 2014 році, і життєво важливий російський транзитний вузол.

Американський посадовець повідомив 17 серпня в інтерв'ю CBS News, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають в бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

Відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя, буде складним завданням для українського контрнаступу, який з початку літа досяг поступових успіхів.

18 серпня Київ отримав ще одну приємну новину: Сполучені Штати дали зелене світло Нідерландам на поставку винищувачів F-16 в Україну, що є значною перемогою для країни, яка давно прагнула отримати винищувачі американського виробництва, щоб протистояти Росії в повітрі.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив схвалення Вашингтона у своєму дописі в соціальних мережах.

“Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях до відправки винищувачів F16 в Україну. ... Тепер ми обговоримо це питання з нашими європейськими партнерами”, — йдеться у дописі. — Це знаменує собою важливу віху для України на шляху до захисту свого народу і своєї країни”.

17 серпня Пентагон повідомив CBS News, що адміністрація Байдена готова провести навчання на винищувачах F-16 в США для українських пілотів, якщо буде потрібна додаткова потужність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська продовжують вести контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

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