Українські війська досягли успіхів у районах, прилеглих до Роботиного - ISW

Вони просувалися в західній частині Запорізької області та на кордоні Донецько-Запорізької області, у тому числі звільнили село Урожайне.

Про це пише ISW.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) у західній Запорізькій області та, ймовірно, досягли більших успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної української активності в лісистих районах на північний схід від населеного пункту.

Українські чиновники повідомили, що українські війська звільнили Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізько-Донецької області, а 35-та бригада морської піхоти України опублікувала кадри, на яких їх особовий склад підіймає український прапор у центрі населеного пункту.

Українські звіти про звільнення Урожайного узгоджуються з попередніми заявами українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів у цьому районі та нещодавніми повідомленнями російських військ про те, що російські підрозділи в цьому районі відходять.

Російські заяви про українські напади далі на південь і схід від меж населеного пункту додатково вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

Російські джерела стверджували, що українські сили залучили свої «основні резерви» до контрнаступальних операцій у західній Запорізькій області, хоча тяглі російські заяви про невеликі напади української піхоти в цьому районі не відповідають передбачуваним залученням основних елементів українських механізованих резервів.

«Російські джерела, здається, неправильно зображують українські резерви як один великий унітарний контингент, з яким Україна зобов’яже воювати як єдине ціле, і передчасно стверджують, що Україна направила всі свої резерви на основі розрізнених спостережень за озброєними на заході українськими підрозділами», - йдеться у повідомленні.

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