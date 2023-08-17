Астрологічний прогноз на 17 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Якие число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна стартувати в нову реальність – ту, яку кожен сконструював собі вчора. Щоправда, робити це треба поступово, не поспішаючи – активні дії сьогодні завдадуть більше шкоди, ніж користі.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, кавовий, шоколадний, каштановий.

Щасливе каміння дня: жадеїт, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: порожнина рота, зуби.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, мине досить швидко і без наслідків, але тільки в тому разі, якщо вчасно її почати лікувати.

Харчування дня: будь-яку рідину – не лише воду та соки, а й супи – потрібно виключити з раціону або хоча б різко обмежити її кількість: вона погано виводитиметься з організму і може «осісти» у ньому у вигляді набряків.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати та «підгодовувати» садові рослини.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на порятунок від пороблення та пристріту.

Сни дня: не варто лякатися нічних жахів – вони не збудуться.

Табу дня: не рекомендується влаштовувати розважальні заходи — вони можуть завершитися непередбачуваним чином.

Цитата дня: «Де кінець добра, там початок зла, а де кінець зла, там початок добра» (Франсуа де Ларошфуко).

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