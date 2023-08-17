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Астрологический прогноз на 17 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
412
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 августа

Астрологический прогноз на 17 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно стартовать в новую реальность – ту, которую каждый «сконструировал» себе вчера. Правда, делать это надо постепенно, не торопясь – активные действия сегодня принесут больше вреда, чем пользы. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, кофейный, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: жадеит, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: полость рта, зубы. 

Болезни дня: болезнь, начавшая в этот день, пройдет довольно быстро и без последствий, но только в том случае, если вовремя начать ее лечить.

Питание дня: любую жидкость – не только воду и соки, но и супы – нужно исключить из рациона или хотя бы резко ограничить ее количество: она будет плохо выводиться из организма и может «осесть» в нем в виде отеков. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно пересаживать и «подкармливать» садовые растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза. 

Сны дня: не стоит пугаться ночных кошмаров – они не сбудутся. 

Табу дня: не рекомендуется устраивать увеселительные мероприятия – они могут завершиться самым непредсказуемым образом. 

Цитата дня: «Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру» (Франсуа де Ларошфуко). 

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Дата публикации
Просмотры
412
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