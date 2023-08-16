ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині - Маляр

Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої.

Про це вранці 16 серпя повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона у телеграм-каналі.

Зауважимо, що про втрату населеного пункту російські окупанти заявляли 13 серпня, але окупаційна "влада" це спростовувала.

Урожайне Донецької області. ФОТО: deepstatemap

Більше деталей станом на ранок немає.

Як повідомили у ранковому зведенні за 16 серпня, РФ знову атакувала дронами по Україні, ЗСУ наступають на двох напрямках.

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