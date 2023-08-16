ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині - Маляр

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.
Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої.
Про це вранці 16 серпя повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.
"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона у телеграм-каналі.
Зауважимо, що про втрату населеного пункту російські окупанти заявляли 13 серпня, але окупаційна "влада" це спростовувала.
Більше деталей станом на ранок немає.
Як повідомили у ранковому зведенні за 16 серпня, РФ знову атакувала дронами по Україні, ЗСУ наступають на двох напрямках.
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