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ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині - Маляр

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині - Маляр

Контрнаступ ЗСУ у серпні 2023 / Фото: Getty Images

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої. 

Про це вранці 16 серпя повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона у телеграм-каналі. 

Зауважимо, що про втрату населеного пункту російські окупанти заявляли 13 серпня, але окупаційна "влада" це спростовувала. 

Урожайне Донецької області. ФОТО: deepstatemap / ©
Урожайне Донецької області. ФОТО: deepstatemap

Більше деталей станом на ранок немає.

Як повідомили у ранковому зведенні за 16 серпня, РФ знову атакувала дронами по Україні, ЗСУ наступають на двох напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
1107
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