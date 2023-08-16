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ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области — Маляр

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области — Маляр

Контрнаступление ВСУ в августе 2023 / Фото: Getty Images

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Вооруженные силы деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое долгое время шли бои.

Об этом утром 16 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

"Урожайное уволили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — написала она в телеграмм-канале.

Заметим, что о потере населенного пункта российские оккупанты заявляли 13 августа, но оккупационная "власть" это опровергала.

Урожайное Донецкой области. ФОТО: deepstatemap / ©
Урожайное Донецкой области. ФОТО: deepstatemap

Больше деталей по состоянию на утро нет.

Как сообщили в утренней сводке за 16 августа, РФ снова атаковала дронами по Украине, ВСУ наступают на двух направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
1243
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