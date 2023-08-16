ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области — Маляр

Вооруженные силы деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое долгое время шли бои.

Об этом утром 16 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

"Урожайное уволили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — написала она в телеграмм-канале.

Заметим, что о потере населенного пункта российские оккупанты заявляли 13 августа, но оккупационная "власть" это опровергала.

Урожайное Донецкой области. ФОТО: deepstatemap

Больше деталей по состоянию на утро нет.

Как сообщили в утренней сводке за 16 августа, РФ снова атаковала дронами по Украине, ВСУ наступают на двух направлениях.

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