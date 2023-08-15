РФ ударила двумя ракетами по Луцку: мэр рассказал подробности

Из-под завалов спасли одного человека.
Во время ракетной атаки по Украине ночью 15 августа российская армия двумя крылатыми ракетами попала в промышленное предприятие в Луцке. Погибли три человека. Кроме того, четыре человека ранены.
Детали атаки на город в эфире телемарафона рассказал мэр Игорь Полищук.
"Двумя крылатыми ракетами было поражено промышленное предприятие в нашем городе. В результате этой атаки погибли три человека и четверо пострадали. Это обычное промышленное предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей, для промышленности. Какое оно имеет отношение к военной инфраструктуре — вообще не известно", — сообщил луцкий мэр.
По его словам, работники ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Ее госпитализировали в медучреждение. Погибшие и пострадавшие – работники предприятия, которое атаковали россияне.
Мэр говорит, что жилые объекты и другие гражданские объекты, расположенные рядом с предприятием, не пострадали.
Тем временем в ГСЧС добавили, что утром 15 августа во вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате "прилета" произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела троих погибших.
Ракетный удар по Луцку
Во время воздушной тревоги в Волынской области, которая длилась с 04:02 до 05:48 , в Луцке произошли два взрыва. Они случились с небольшим интервалом один после другого.
Враг впервые за многие месяцы атаковал город. В Луцке в результате атаки врага — попадания по одному из промышленных предприятий. Также на Волыни сработало ПВО.
Утром стало известно, что в результате ракетного удара по Луцку погибли. Три человека стали жертвами атаки РФ.