РФ ударила двумя ракетами по Луцку: мэр рассказал подробности

Во время ракетной атаки по Украине ночью 15 августа российская армия двумя крылатыми ракетами попала в промышленное предприятие в Луцке. Погибли три человека. Кроме того, четыре человека ранены.

Детали атаки на город в эфире телемарафона рассказал мэр Игорь Полищук.

"Двумя крылатыми ракетами было поражено промышленное предприятие в нашем городе. В результате этой атаки погибли три человека и четверо пострадали. Это обычное промышленное предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей, для промышленности. Какое оно имеет отношение к военной инфраструктуре — вообще не известно", — сообщил луцкий мэр.

По его словам, работники ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Ее госпитализировали в медучреждение. Погибшие и пострадавшие – работники предприятия, которое атаковали россияне.

Мэр говорит, что жилые объекты и другие гражданские объекты, расположенные рядом с предприятием, не пострадали.

Тем временем в ГСЧС добавили, что утром 15 августа во вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате "прилета" произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела троих погибших.

В Луцке из-за атаки РФ погибли три человека. / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Россияне попали в Луцке в предприятие. / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Ракетный удар по Луцку: из-под завалов предприятия спасли человека

Ракетный удар по Луцку

Во время воздушной тревоги в Волынской области, которая длилась с 04:02 до 05:48 , в Луцке произошли два взрыва. Они случились с небольшим интервалом один после другого.

Враг впервые за многие месяцы атаковал город. В Луцке в результате атаки врага — попадания по одному из промышленных предприятий. Также на Волыни сработало ПВО.

Утром стало известно, что в результате ракетного удара по Луцку погибли. Три человека стали жертвами атаки РФ.

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