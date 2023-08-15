Данилов объяснил, почему сдача Крыма "в аренду" россиянам невозможна

Этот опыт у нас уже есть, и поведение россиян предсказать несложно.

Так называемая "аренда" украинского Крыма невозможна. Дело в том, что Россия очень скоро потребует стать единственным собственником.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Они уже были нашими арендаторами. Очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", – подчеркнул Данилов.

Что еще заявил секретарь СНБО

Потенциальную автономию демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом Данилов также отбросил. По его словам, Украине было достаточно автономии Крыма.

"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безусловный возврат под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", – констатировал Данилов.

Он уверен в том, что Украина одержит победу в войне. Рано или поздно Россия терпит сокрушительное поражение на нашей земле.

Ранее Алексей Данилов отмечал, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Так, наше государство применит все незапрещенное оружие для деоккупации полуострова.

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