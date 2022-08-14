Что приготовить на Яблочный Спас 2022: варианты праздничных блюд

Традиционно на Яблочный Спас готовят блюда из яблок. Их можно запекать или использовать в качестве начинки для пирогов, печенья. Что приготовить на Яблочный Спас – читайте в материале ТСН.ua.

Яблочный Спас ежегодно выпадает на 14 августа. В этот день с давних времен принято готовить разнообразные блюда из яблок. Также начинается Успенский пост, поэтому важно, чтобы вся еда на праздничном столе была постной. Какие блюда на Яблочный Спас можно приготовить для удивления гостей?

Печеные яблоки с медом и изюмом

Ингредиенты:

4 чайные ложки меда;

2 столовые ложки сахарной пудры;

4 чайные ложки изюма;

4 яблока;

для украшения – палочки корицы.

Готовить такое блюдо очень просто, поэтому можете попытаться сделать это даже с детьми.

Помыть яблоки и срезать макушку. Можете сохранить их, чтобы потом сделать из них "крышечки". Серединки аккуратно вырезать, яблоки выложить в жаропрочную форму. Внутрь каждого яблока выложить по 1 чайной ложке меда и изюма. Закрыть "крышечками" и отправить в духовку на 15-20 минут (температура запекания 180 градусов). Выложить печеные яблоки, присыпать сверху сахарной пудрой. Украсить палочками корицы по желанию.

Подавать печеные яблоки лучше теплыми.

Яблочный штрудель на пиве

Для теста нужно взять:

200 мл пива;

300 г муки;

50 г растительного масла;

на кончике ножа соды.

Для начинки вам понадобятся:

300 г изюма;

1 стакан сахара;

1,5 кг яблок;

1 чайная ложка корицы.

Как приготовить постный штрудель из яблок:

Яблоки помыть, очистить их от кожуры, порезать кусочками. Запарить изюм, а затем смешать с яблоками. Добавить сахар. Замесите тесто, соединив все ингредиенты. Раскатать в форме прямоугольника очень тонкое тесто. Выложить на тесто начинку, заполнив треть его площади. Посыпать сверху корицу. Завернуть в рулетик и запекать в духовке 30 минут (температура 200 градусов).

Подавать блюдо можно как горячим, так и холодным. Если хотите, можно сверху посыпать сахарной пудрой.

Печенье из яблок и изюма

Блюда на Яблочный Спас / Фото: pixabay.com

Что вам нужно взять:

4 столовые ложки манной крупы;

2 небольших яблока;

большая горсть изюма;

2 столовые ложки лимонного сока;

1 чайная ложка разрыхлителя;

5 столовых ложек муки;

5 столовых ложек растительного масла.

Способ приготовления достаточно прост и не требует много времени:

Очистить яблоки и натереть на крупной терке. Добавить к натертым яблокам изюм, лимонный сок и манную крупу. Отправить на 1 час в холодильник. Замесить тесто из муки, разрыхлителя и растительного масла. Дать массу из яблок. Тесто выложить на противень, разровнять, чтобы получился прямоугольник. Запекать 30 минут при 180 градусах.

Перед подачей на стол необходимо остудить печенье.

Постная и вкусная яблочная шарлотка

Ингредиенты:

1 стакан кукурузной муки;

1 стакан пшеничной муки;

1 стакан сахара;

1 стакан яблочного сока;

1 чайная ложка соды;

1/4 стакана масла;

3 яблока;

цедра лимона, корица.

Приготовить такую шарлотку очень просто:

Помыть, почистить яблоки. Вырезать из каждого сердцевину. А затем разрезать на шесть частей. Замесите тесто: смешайте все сухие ингредиенты в миске (корица, сода, сахар и оба вида муки). Добавить к ним растительное масло и яблочный сок. Перемешать. Смазать маслом форму для запекания. Вылить тесто, выложить частицы яблок. Присыпать сахаром и поместить в духовой шкаф на 40 минут (180 градусов).

Перед подачей на стол, пирог можете украсить миндальными лепестками.