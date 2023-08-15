Операция ВСУ на левобережье Херсонщины: как майор РФ Томов попал в плен

Российский командир разведывательной группы майор Юрий Томов, чья группа исчезла на левом берегу Днепра в Херсонской области, попал в украинский плен.

Сейчас он добровольно сотрудничает с ВСУ и раскрывает позиции российских военных.

Как Юрий Томов попал в плен ВСУ

В начале августа украинским военным удалось провести операцию на левом берегу Херсонщины, где высадился десант ВСУ, и захватил в плен командира российского батальона Юрия Томова, об этом пишет BBC.

В российских провоенных телеграмм-каналах сообщения о высадке украинского десанта на левом берегу Херсонщины возле села Казачьи Лагеря начали распространять 8 августа 2023 года.

Казачьи Лагеря расположены ровно посередине между крупнейшими оккупированными городами левобережья Херсонской области: Олешками и Новой Каховкой.

Информация о высадке украинского десанта

Первыми о высадке украинского десанта написали российский "военный корреспондент" Владимир Романов и бывший боевик так называемой ДНР Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый"). Они заявили, что часть Казачьих Лагерей уже захвачена ВСУ.

По их данным, украинские военные якобы не просто высадились возле села, но и создали там плацдарм, удерживая его западную часть. Таким образом, это будет второй плацдарм на левом берегу Херсонской области, который смогли создать ВСУ с начала лета.

Украинские власти не комментировали эту информацию. Только замминистра обороны Ганна Маляр сообщила 12 августа, что на левобережье Херсонщины "определенные подразделения выполнили определенную задачу".

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 8 августа сообщил, что украинский десант на двух катерах действительно "пытался высадиться" в том районе. Но русские войска заранее заметили его, уничтожили и не допустили высадки на берег.

В свою очередь, российские ТГ-каналы начали расширять видео, что также должно подтвердить "неудачу ВСУ".

На одном из таких видео, военный, называющий себя командиром батальона разведки 1822, майором ВС РФ Юрием Томовым, допрашивает пленных, лежащих связанные на земле. Томов на видео утверждает, что это украинские военные, которые высадились возле Казачьих Лагерей и попали в плен.

Успешная операция ВСУ в Херсонской области

Однако после публикации этого видео провоенные блоггеры РФ, например, тот же "Тринадцатый", начали обращать внимание на некоторые противоречия. В частности, зачем офицеру-разведчику показывать свое лицо на камеру и называть имя и должность.

Уже 9 августа боевик РФ Гузенко предположил, что майор Томов и его группа из 16 бойцов попали в украинский плен. Сначала их вроде бы заманили в засаду, а затем воспользовались их мобильными телефонами, чтобы вызвать подмогу и захватить в плен еще больше военных РФ.

В российских ТГ-каналах майора Томова "искали" несколько дней. Вскоре в соцсетях начали появляться новые видео с майором.

Так канал Grey Zone, близкий к ЧВК "Вагнеру", 13 августа опубликовали видео, как Томов стоит на коленях и показывает на карте расположение российских позиций на Херсонщине. За кадром слышен украинский язык. Очевидно, запись была сделана сразу после того, как майор попал в украинский плен 7 или 8 августа.

Российский комбат, чья группа исчезла на левом берегу Херсона - в плену и сдает позиции своих же

Уже через несколько часов проукраинский телеграмм-канал "Николаевский Ванёк" опубликовал полную видеозапись допроса комбата Томова в плену.

Такое же видео 14 августа опубликовал канал государственного проекта "Хочу Жить", который координируется ГУР и создан для заявок от российских военных, желающих сдаться в плен.

На видео мужчина представляется Томовым Юрием Анатольевичем, 1977 года рождения. По его словам, его мобилизовали в сентябре 2022 года, а до этого он был задействован на охране объекта, где хранят ядерные боеприпасы.

Пленный майор РФ Томов рассказал о потерях своего подразделения

Попав на оккупированные территории Украины в октябре прошлого года, Томов получил должность начальника штаба батальона номер 1822. Впоследствии занял должность командира батальона.

Юрий Томов рассказывает о потерях своего батальона (более 20%), а также критикует его подготовку.

Проанализировав все эти видео, российские военкоры пришли к выводу, что ВСУ удалось перехитрить противника.

"Вероятно, что видеозапись о "разгроме украинского плацдарма" Юрий Томов записал уже находясь в украинском плену. Целью было скрыть сам факт успешного десантирования ВСУ и ввести в заблуждение противника", — пишут журналисты.

Военный корреспондент Роман Сапоньков в качестве доказательства приводит тот факт, что на первом "победном" видео есть даже остатки листьев на футболке комбата, которые присутствуют и на втором видео, где он уже был в плену ВСУ

"Получается, ВСУ было невыгодно афишировать захват участка на левом берегу на окраине "Казачьих Лагерей", и они бросили отличный фейк", — отмечает Сапоньков.

Напомним, Ганна Маляр рассказала, что ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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