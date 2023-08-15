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Работают ли пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью: ответ пограничников

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Работают ли пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью: ответ пограничников

Пункт пропуска на границе с Россией / Фото: Фото из открытых источников

Украинцы, вывезенные Россией, могут вернуться через пункты пропуска на границе с РФ.

Все пункты пропуска на границе Украины с РФ и Белоруссью не работают.

Об этом рассказал Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Эспрессо.

"Однако Украина в целом и пограничники обеспечивают возвращение наших граждан домой. То есть те люди, которые были вынуждены из-за российской агрессии выехать с территории Украины , могут вернуться через эти пункты пропуска. Часто наши граждане хотят вернуться в Украину с территории Беларуси и России. Такая возможность вернуться через эти пункты пропуска действовала и раньше", — подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что Украина помогает вернуться гражданам с территории страны-террористки РФ.

"Им обеспечивается оформление. Затем эти граждане переправляются на более безопасную территорию от границы, ведь россияне ежедневно обстреливают приграничные территории", – добавил он.

Как сообщалось, на Змеином установили пограничный знак Украины.

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Дата публикации
Просмотры
963
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