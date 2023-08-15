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В ВСУ рассказали, чего ожидать от оккупантов в День Независимости

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ВСУ рассказали, чего ожидать от оккупантов в День Независимости

Монумент Незалежности в Киеве.

оккупанты могут атаковать Украину в любой день.

Россия известна тяготением к так называемым "сакральным" датам. А именно поэтому украинский День Независимости – еще один "крепкий" повод нанести удар по территории страны.

Такое мнение высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат, пишет РБК.Украина.

Вместе с тем Игнат отмечает, что российская армия может прибегать к атакам в этот день – 24 августа – так же, как и в любой другой.

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников. Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "крепких" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атак", — говорит представитель ПС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кто толкает Украину к переговорам с Путиным, какое чудо создали ВСУ и что будет в День Независимости?

Как сообщалось, представитель ПС Юрий Игнат рассказал о коварной тактике РФ. Во время массовой атаки ночью 15 августа ракеты, которые россияне запускали по Украине, меняли направление движения.

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Дата публикации
Просмотры
2534
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