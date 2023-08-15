В Воздушных силах назвали четыре приоритетных цели атак окупантов

Аэропорты всегда под прицелом, потому что украинские пилоты наносят большой вред россиянам, пояснили в воздушных силах.

На сегодняшний день целями для атак России являются украинские аэропорты, критическая, портовая и промышленная инфраструктуры.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарфона во вторник, 15 августа.

"И аэродромы, и критическая инфраструктура, и промышленность, и портовая инфраструктура – это все целые врага, которые будут для него приоритетными", – отметил спикер.

По его словам, украинские пилоты грамотно используются предохранителями. Благодаря этому они сохраняют технику, жизнь людей, наносят оккупантам удары по их тылам, командованию и логистике.

Напомним, ранее Игнат рассказал о коварной тактике РФ, которую она применяет при атаке по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты, шедшие по баллистической траектории, сбить не удалось! Игнат о ночной атаке.

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