В Воздушных силах назвали четыре приоритетных цели атак окупантов

Аэропорты всегда под прицелом, потому что украинские пилоты наносят большой вред россиянам, пояснили в воздушных силах.
На сегодняшний день целями для атак России являются украинские аэропорты, критическая, портовая и промышленная инфраструктуры.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарфона во вторник, 15 августа.
"И аэродромы, и критическая инфраструктура, и промышленность, и портовая инфраструктура – это все целые врага, которые будут для него приоритетными", – отметил спикер.
По его словам, украинские пилоты грамотно используются предохранителями. Благодаря этому они сохраняют технику, жизнь людей, наносят оккупантам удары по их тылам, командованию и логистике.
Напомним, ранее Игнат рассказал о коварной тактике РФ, которую она применяет при атаке по Украине.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты, шедшие по баллистической траектории, сбить не удалось! Игнат о ночной атаке.
Читайте также:
- РФ ударила двумя ракетами по Луцку: мэр рассказал подробности
- РФ массированно ударила по Львовщине: что известно о попадании шести ракет в области
- РФ атаковала ракетами Прикарпатья: что известно о последствиях (фото)