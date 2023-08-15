У Повітряних силах назвали чотири пріоритетні цілі атак окупантів

Аеропорти завжди під прицілом, бо українсткі пілоти завдають великої шкоди росіянам, пояснили у Повітряних силах.

Станом на сьогодні цілями для атак Росії є українські аеропорти, критична, портова та промислова інфраструктури.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарфону у вівторок, 15 серпня.

"І аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, і портова інфраструктура - це все цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними", - зазначив речник.

За його словами, українські пілоти грамотно використовують запобіжники. Завдяки цьому вони зберігають техніку, життя людей, завдають окупантам ударів по їхніх тилах, командуванню та логістиці.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів про підступну тактику РФ, яку вона застосовує під час атак по Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети, які йшли по балістичній траєкторії, збити не вдалося! Ігнат про нічну атаку.

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