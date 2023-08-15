РФ вдарила двома ракетами по Луцьку: мер розповів подробиці

З-під завалів врятували одну людину.
Під час ракетної атаки по Україні вночі 15 серпня російська армія двома крилатими ракетами поцілила у промислове підприємство у Луцьку. Загинуло троє людей. Крім того, четверо осіб поранено.
Деталі атаки на місто в ефірі телемарафону розповів міський голова Ігор Поліщук.
"Двома крилатими ракетами було уражено промислове підприємство у нашому місті. Унаслідок цієї атаки загинуло троє осіб і четверо постраждали. Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектувальні для автомобілів, для промисловості. Яке воно має відношення до військової інфраструктури - взагалі не відомо", - повідомив луцький мер.
За його словами, працівники ДСНС врятували з-під завалів одну людину. Її шпиталізували до медзакладу. Загиблі та постраждалі - працівники підприємства, яке атакували росіяни.
Мер каже, що житлові об'єкти та інші цивільні об'єкти, що розташовані поруч з підприємством, не постраждали.
Тим часом у ДСНС додали, що вранці 15 серпня під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. Внаслідок "прильоту" відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла трьох загиблих.
Ракетний удар по Луцьку
Під час повітряної тривоги у Волинській області, яка тривала від 04:02 до 05:48 у Луцьку пролунало два вибухи. Вони сталися з невеликим інтервалом один після іншого.
Ворог вперше за багато місяців атакував місто. У Луцьку внаслідок атаки ворога - влучання по одному з промислових підприємств. Також на Волині спрацювала ППО.
Зранку стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Луцьку є загиблі. Троє людей стали жертвами атаки РФ.