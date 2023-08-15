Росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС в окупованому Енергодарі

Викрадений чоловік перебуває у поліції.
В окупованому Енергодарі росіяни викрили ще одного працівника ЗАЕС Сергія Спартесного.
Про це повідомляє "Енергоатом".
Працівника викрали 18 липня 2023 року. Сергій Спартесний - начальник зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу. якому понад 60 років.
"Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі". - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" зазначають, що у цей час викрадений чоловік перебуває у поліції й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти.
"Зв’язку із чоловіком просто немає", - додали в "Енергоатомі".
Наголосимо, що на Запорізькій АЕС погіршується ситуація.
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