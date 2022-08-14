Що приготувати на Яблучний Спас 2022: варіанти святкових страв

Традиційно на Яблучний Спас готують страви з яблук. Їх можна запікати або використовувати як начинку для пирогів, печива. Що приготувати на Яблучний Спас - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яблучний Спас щороку припадає на 14 серпня. Цього дня з давніх часів прийнято готувати різноманітні страви з яблук. Також починається Успенський піст, тому важливо, щоб уся їжа на святковому столі була пісною. Які страви на Яблучний Спас можна приготувати, щоб здивувати гостей?

Печені яблука з медом та родзинками

Інгредієнти:

4 чайні ложки меду;

2 столові ложки цукрової пудри;

4 чайні ложки родзинок;

4 яблука;

для прикрашання - палички кориці.

Готувати таку страву дуже просто, тому можете спробувати зробити це навіть з дітьми:

Помити яблука та зрізати верхівку. Можете зберегти їх, щоб потім зробити з них "кришечки". Серединки акуратно вирізати, яблука викласти у жароміцну форму. Всередину кожного яблука викласти по 1 чайній ложці меду та родзинок. Закрити "кришечками" і відправити в духовку на 15-20 хвилин (температура запікання 180 градусів). Викласти печені яблука, присипати зверху цукровою пудрою. Прикрасити паличками кориці за бажанням.

Подавати печені яблука краще теплими.

Яблучний штрудель на пиві

Для тіста потрібно взяти:

200 мл пива;

300 г борошна;

50 г олії;

на кінчику ножа соди.

Для начинки вам знадобляться:

300 г родзинок;

1 склянка цукру;

1,5 кг яблук;

1 чайна ложка кориці.

Як приготувати пісний штрудель з яблук:

Яблука помити, очистити їх від шкірки, нарізати шматочками. Запарити родзинки, а потім змішати з яблуками. Додати цукор. Замісити тісто, поєднавши всі інгредієнти. Розкачати у формі прямокутника дуже тонке тісто. Викласти на тісто начинку, заповнивши третину його площі. Посипати зверху корицею. Загорнути в рулетик та запікати у духовці 30 хвилин (температура 200 градусів).

Подавати страву можна як гарячою, так і холодною. Якщо бажаєте, можна зверху притрусити цукровою пудрою.

Печиво з яблук та родзинок

Страви на Яблучний Спас / Фото: pixabay.com

Що вам потрібно взяти:

4 столові ложки манної крупи;

2 невеликих яблука;

велика жменя родзинок;

2 столові ложки лимонного соку;

1 чайна ложка розпушувача;

5 столових ложок борошна;

5 столових ложок олії.

Спосіб приготування досить простий та не вимагає багато часу:

Очистити яблука та натерти їх на крупній тертушці. Додати до натертих яблук родзинки, лимонний сік та манну крупу. Відправити на 1 годину до холодильника. Замісити тісто з борошна, розпушувача та олії. Ддати масу з яблук. Тісто викласти на деко, розрівняти, щоб вийшов прямокутник. Запікати 30 хвилин за 180 градусів.

Перед подаванням на стіл необхідно остудити печиво.

Пісна та дуже смачна яблучна шарлотка

Інгредієнти:

1 склянка кукурудзяного борошна;

1 склянка пшеничного борошна;

1 склянка цукру;

1 склянка яблучного соку;

1 чайна ложка соди;

1/4 склянки олії;

3 яблуки;

цедра лимона, кориця.

Приготувати таку шарлотку дуже просто:

Помити, почистити яблука. Вирізати з кожного серцевину. А потім розрізати на шість частин. Замісити тісто: змішати всі сухі інгредієнти у мисці (кориця, сода, цукор та обидва види борошна). Додати до них олію та яблучний сік. Перемішати. Змастити олією форму для запікання. Вилити тісто, викласти частинки яблук. Присипати цукром та помістити в духовку на 40 хвилин (180 градусів).

Перед подаванням на стіл пиріг можете прикрасити мигдальними пелюстками.