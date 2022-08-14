Що приготувати на Яблучний Спас 2022: варіанти святкових страв

Традиційно на Яблучний Спас готують страви з яблук. Їх можна запікати або використовувати як начинку для пирогів, печива. Що приготувати на Яблучний Спас - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яблучний Спас щороку припадає на 14 серпня. Цього дня з давніх часів прийнято готувати різноманітні страви з яблук. Також починається Успенський піст, тому важливо, щоб уся їжа на святковому столі була пісною. Які страви на Яблучний Спас можна приготувати, щоб здивувати гостей?
Печені яблука з медом та родзинками
Інгредієнти:
- 4 чайні ложки меду;
- 2 столові ложки цукрової пудри;
- 4 чайні ложки родзинок;
- 4 яблука;
- для прикрашання - палички кориці.
Готувати таку страву дуже просто, тому можете спробувати зробити це навіть з дітьми:
- Помити яблука та зрізати верхівку. Можете зберегти їх, щоб потім зробити з них "кришечки".
- Серединки акуратно вирізати, яблука викласти у жароміцну форму.
- Всередину кожного яблука викласти по 1 чайній ложці меду та родзинок. Закрити "кришечками" і відправити в духовку на 15-20 хвилин (температура запікання 180 градусів).
- Викласти печені яблука, присипати зверху цукровою пудрою. Прикрасити паличками кориці за бажанням.
Подавати печені яблука краще теплими.
Яблучний штрудель на пиві
Для тіста потрібно взяти:
- 200 мл пива;
- 300 г борошна;
- 50 г олії;
- на кінчику ножа соди.
Для начинки вам знадобляться:
- 300 г родзинок;
- 1 склянка цукру;
- 1,5 кг яблук;
- 1 чайна ложка кориці.
Як приготувати пісний штрудель з яблук:
- Яблука помити, очистити їх від шкірки, нарізати шматочками. Запарити родзинки, а потім змішати з яблуками. Додати цукор.
- Замісити тісто, поєднавши всі інгредієнти. Розкачати у формі прямокутника дуже тонке тісто.
- Викласти на тісто начинку, заповнивши третину його площі. Посипати зверху корицею.
- Загорнути в рулетик та запікати у духовці 30 хвилин (температура 200 градусів).
Подавати страву можна як гарячою, так і холодною. Якщо бажаєте, можна зверху притрусити цукровою пудрою.
Печиво з яблук та родзинок
Що вам потрібно взяти:
- 4 столові ложки манної крупи;
- 2 невеликих яблука;
- велика жменя родзинок;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- 5 столових ложок борошна;
- 5 столових ложок олії.
Спосіб приготування досить простий та не вимагає багато часу:
- Очистити яблука та натерти їх на крупній тертушці.
- Додати до натертих яблук родзинки, лимонний сік та манну крупу. Відправити на 1 годину до холодильника.
- Замісити тісто з борошна, розпушувача та олії. Ддати масу з яблук.
- Тісто викласти на деко, розрівняти, щоб вийшов прямокутник.
- Запікати 30 хвилин за 180 градусів.
Перед подаванням на стіл необхідно остудити печиво.
Пісна та дуже смачна яблучна шарлотка
Інгредієнти:
- 1 склянка кукурудзяного борошна;
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 1 склянка цукру;
- 1 склянка яблучного соку;
- 1 чайна ложка соди;
- 1/4 склянки олії;
- 3 яблуки;
- цедра лимона, кориця.
Приготувати таку шарлотку дуже просто:
- Помити, почистити яблука. Вирізати з кожного серцевину. А потім розрізати на шість частин.
- Замісити тісто: змішати всі сухі інгредієнти у мисці (кориця, сода, цукор та обидва види борошна).
- Додати до них олію та яблучний сік. Перемішати.
- Змастити олією форму для запікання. Вилити тісто, викласти частинки яблук.
- Присипати цукром та помістити в духовку на 40 хвилин (180 градусів).
Перед подаванням на стіл пиріг можете прикрасити мигдальними пелюстками.