Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що приготувати на Яблучний Спас 2022: варіанти святкових страв

Дата публікації
Перегляди
507
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що приготувати на Яблучний Спас 2022: варіанти святкових страв

Що приготувати на Яблучний Спас 2022: варіанти святкових страв / Фото: pixabay.com

Традиційно на Яблучний Спас готують страви з яблук. Їх можна запікати або використовувати як начинку для пирогів, печива. Що приготувати на Яблучний Спас - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яблучний Спас щороку припадає на 14 серпня. Цього дня з давніх часів прийнято готувати різноманітні страви з яблук. Також починається Успенський піст, тому важливо, щоб уся їжа на святковому столі була пісною. Які страви на Яблучний Спас можна приготувати, щоб здивувати гостей?

Печені яблука з медом та родзинками

Інгредієнти:

  • 4 чайні ложки меду;
  • 2 столові ложки цукрової пудри;
  • 4 чайні ложки родзинок;
  • 4 яблука;
  • для прикрашання - палички кориці.

Готувати таку страву дуже просто, тому можете спробувати зробити це навіть з дітьми:

  1. Помити яблука та зрізати верхівку. Можете зберегти їх, щоб потім зробити з них "кришечки".
  2. Серединки акуратно вирізати, яблука викласти у жароміцну форму.
  3. Всередину кожного яблука викласти по 1 чайній ложці меду та родзинок. Закрити "кришечками" і відправити в духовку на 15-20 хвилин (температура запікання 180 градусів).
  4. Викласти печені яблука, присипати зверху цукровою пудрою. Прикрасити паличками кориці за бажанням.

Подавати печені яблука краще теплими.

Яблучний штрудель на пиві

Для тіста потрібно взяти:

  • 200 мл пива;
  • 300 г борошна;
  • 50 г олії;
  • на кінчику ножа соди.

Для начинки вам знадобляться:

  • 300 г родзинок;
  • 1 склянка цукру;
  • 1,5 кг яблук;
  • 1 чайна ложка кориці.

Як приготувати пісний штрудель з яблук:

  1. Яблука помити, очистити їх від шкірки, нарізати шматочками. Запарити родзинки, а потім змішати з яблуками. Додати цукор.
  2. Замісити тісто, поєднавши всі інгредієнти. Розкачати у формі прямокутника дуже тонке тісто.
  3. Викласти на тісто начинку, заповнивши третину його площі. Посипати зверху корицею.
  4. Загорнути в рулетик та запікати у духовці 30 хвилин (температура 200 градусів).

Подавати страву можна як гарячою, так і холодною. Якщо бажаєте, можна зверху притрусити цукровою пудрою.

Печиво з яблук та родзинок

Страви на Яблучний Спас / © pixabay.com
Страви на Яблучний Спас / Фото: pixabay.com

Що вам потрібно взяти:

  • 4 столові ложки манної крупи;
  • 2 невеликих яблука;
  • велика жменя родзинок;
  • 2 столові ложки лимонного соку;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • 5 столових ложок борошна;
  • 5 столових ложок олії.

Спосіб приготування досить простий та не вимагає багато часу:

  1. Очистити яблука та натерти їх на крупній тертушці.
  2. Додати до натертих яблук родзинки, лимонний сік та манну крупу. Відправити на 1 годину до холодильника.
  3. Замісити тісто з борошна, розпушувача та олії. Ддати масу з яблук.
  4. Тісто викласти на деко, розрівняти, щоб вийшов прямокутник.
  5. Запікати 30 хвилин за 180 градусів.

Перед подаванням на стіл необхідно остудити печиво.

Пісна та дуже смачна яблучна шарлотка

Інгредієнти:

  • 1 склянка кукурудзяного борошна;
  • 1 склянка пшеничного борошна;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 склянка яблучного соку;
  • 1 чайна ложка соди;
  • 1/4 склянки олії;
  • 3 яблуки;
  • цедра лимона, кориця.

Приготувати таку шарлотку дуже просто:

  1. Помити, почистити яблука. Вирізати з кожного серцевину. А потім розрізати на шість частин.
  2. Замісити тісто: змішати всі сухі інгредієнти у мисці (кориця, сода, цукор та обидва види борошна).
  3. Додати до них олію та яблучний сік. Перемішати.
  4. Змастити олією форму для запікання. Вилити тісто, викласти частинки яблук.
  5. Присипати цукром та помістити в духовку на 40 хвилин (180 градусів).

Перед подаванням на стіл пиріг можете прикрасити мигдальними пелюстками.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Наступна публікація