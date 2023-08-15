Серія вибухів на Хмельниччині: в ОВА розповіли деталі

Інформації про падіння уламків ракет немає.
У Хмельницькій області під час повітряної тривоги вночі 15 серпня сталася серія вибухів. В регіоні спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Вранці під час повітряної тривоги було чутно серію вибухів в Хмельницькій області. В регіоні працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні.
За словами чиновника, даних про ушкодження об’єктів чи падіння збитих уламків ракет наразі немає. Минулося без потерпілих.
Як повідомлялося, на Хмельниччині о 04:02 було оголошено тривогу. Вона тривала до 05:48. Під час нічної тривоги у Хмельницькому пролунали вибухи.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ППО знищила за ніч над Україною 16 крилатих ракет. Дані Генштабу
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