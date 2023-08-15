Ніч під обстрілами: Ігнат розповів, чим і звідки РФ атакувала Україну

У ніч проти 15 серпня армія РФ здійснила чергову масштабну атаку по території України. Ворог застосував крилаті ракети - повітряні та морського базування.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

РФ атакувала Україну літаками Ту-22М3 з аеродромів базування Шайковка і Моздок.

"Ракети Х-22, які в них на озброєнні, були спрямовані безпосередньо по Донецькій області, в район міста Краматорськ. Далі пуски з Каспію - літаки стратегічної авіації Ту-95 задали ударів ракетами Х-101/Х-555. 20 ракет було випущено зі стратегічної авіації, які летіли по всій території нашої держави", - зазначає речник.

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За його словами, протиповітряна оборона працювала у тих областях, де був маршрут слідування ракет.

"Власне, якщо ще додамо "Калібри" з Чорного моря, з 24 крилатих ракет, які ми можемо збивати звичайними засобами, вдалося знищити 16. На жаль, не вдалося знищити ракети з літаків Ту-22 Х-22. Це ракети, які атакують по балістичній траєкторії", - додає Ігнат.

Він зазначає, що було зафіксовано пуски ракет С-300 або С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином, противник продовжує запускати зенітні керовані ракети по балістичній траєкторії.

Нічна атака по Україні

Під час ракетного удару по Львову вночі 15 серпня було знищено дитячий садок.

Ворог вперше за багато місяців атакував Луцьк.

Під ворожі удари потрапило також Прикарпаття.

Внаслідок атаки по одному з підприємств Дніпра на місці "прильоту" виникла пожежа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета влупила в дитячий садочок. Садовий про нічні обстріли

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