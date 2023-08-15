Ночь под обстрелами: Игнат рассказал, чем и откуда РФ атаковала Украину

В ночь на 15 августа армия РФ совершила очередную масштабную атаку по территории Украины. Враг применил крылатые ракеты – воздушные и морского базирования.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

РФ атаковала Украину самолетами Ту-22М3 с аэродромов базирования Шайковка и Моздок.

"Ракеты Х-22, которые у них на вооружении, были направлены непосредственно по Донецкой области, в район города Краматорск. из стратегической авиации, летевших по всей территории наших государств", — отмечает спикер.

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По его словам, противовоздушная оборона работала в тех областях, где находился маршрут следования ракет.

"Собственно, если еще добавим "Калибры" из Черного моря, из 24 крылатых ракет, которые мы можем сбивать обычными средствами, удалось уничтожить 16. К сожалению, не удалось уничтожить ракеты с самолетов Ту-22 Х-22. Это атакующие ракеты по баллистической траектории", — добавляет Игнат.

Он отмечает, что были зафиксированы пуски ракет С-300 или С-400 по Запорожской и Днепропетровской областям. Таким образом, противник продолжает запускать зенитные управляемые ракеты по баллистической траектории.

Ночная атака по Украине

Во время ракетного удара по Львову ночью 15 августа был уничтожен детский сад.

Также враг впервые за многие месяцы атаковал Луцк.

Во вражеские удары попало также Прикарпатье.

В результате атаки по одному из предприятий Днепра на месте "прилета" возник пожар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета влупила в детский сад. Садовый о ночных обстрелах

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