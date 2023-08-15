Оккупанты обстреляли Краматорск из С-300: есть погибшие

В частности, оккупанты обстреляли склады с продуктами.

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Краматорск Донецкой области. Предварительно, оккупанты атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета и в Офисе генерального прокурора.

В результате вражеского удара оккупанты разрушили торговую базу. Погибли два человека. Кроме того, одна женщина получила ранения.

Также россияне обстреляли окрестности Краматорска, а в городе – промышленную зону. Прошло пострадавших, но есть разрушения.

В Офисе генпрокурора информируют, что вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел Краматорска в 23:23 14 августа. По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Снаряды оккупантов попали по складским помещениям, где хранились продукты питания. На площади 2400 м кв возник пожар. В результате обстрела под завалами оказались два грузчика. Потерпела телесные повреждения 38-летняя кладовщик предприятия. Она с легкими телесными повреждениями доставлена в больницу", — в сообщении.

Пожар на базе в Краматорске, атакованный россиянами. / Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, около полуночи в Краматорске были слышны взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, объявленной в части областей Украины.

Ночью произошла масштабная атака РФ по Украине, в ходе которой оккупанты выпустили 28 крылатых ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 16 целей.

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