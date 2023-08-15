Россияне ударили ракетами по Смеле: часть города без воды

Прошло без жертв.
Под утро вторника, 15 августа, российская армия нанесла ракетные удары по Черкасской области. В частности, под удар врага попал город Смела.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения", — сообщил глава областной администрации.
По словам Табуреца, обошлось без жертв.
В результате ракетного удара повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города осталась без воды.
Напомним, во время воздушной тревоги ночью 15 августа РФ совершила масштабную ракетную атаку по Украине. В Черкасской области тревога продолжалась более двух часов: с 03:24 до 05:37.