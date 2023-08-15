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Россияне ударили ракетами по Смеле: часть города без воды

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне ударили ракетами по Смеле: часть города без воды

РФ атаковала Смелую ракетами ночью 15 августа. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Под утро вторника, 15 августа, российская армия нанесла ракетные удары по Черкасской области. В частности, под удар врага попал город Смела.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения", — сообщил глава областной администрации.

По словам Табуреца, обошлось без жертв.

В результате ракетного удара повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города осталась без воды.

Напомним, во время воздушной тревоги ночью 15 августа РФ совершила масштабную ракетную атаку по Украине. В Черкасской области тревога продолжалась более двух часов: с 03:24 до 05:37.

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Дата публикации
Просмотры
8651
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