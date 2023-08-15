Росіяни вдарили ракетами по Смілі: частина міста без води

доповнюється...
Під ранок вівторка, 15 серпня, російська армія завдала ракетних ударів Черкаській області. Зокрема, під удар ворога потрапило місто Сміла.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу", - повідомив очільник обласної адміністрації.
За словами Табуреця, минулося без жертв.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста залишилася без води.