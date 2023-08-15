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Росіяни вдарили ракетами по Смілі: частина міста без води

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Росіяни вдарили ракетами по Смілі: частина міста без води

Фото: Associated Press

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Під ранок вівторка, 15 серпня, російська армія завдала ракетних ударів Черкаській області. Зокрема, під удар ворога потрапило місто Сміла.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

"Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу", - повідомив очільник обласної адміністрації. 

За словами Табуреця, минулося без жертв. 

Внаслідок ракетного удару пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста залишилася без води. 

Дата публікації
Перегляди
2227
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