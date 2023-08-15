Масштабная ночная атака по Украине: сколько ракет удалось сбить

Около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожены 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", — отмечают в ПС.

Отмечается, что ночью были зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

четыре крылатых ракеты Х-22: запускали из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

запускали из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка); 20 крылатых ракет Х-101/Х-555, запускавших 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

запускавших 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск); четыре крылатых ракеты "Калибр" выпустили из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

"По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия", — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Ночная ракетная атака

Около четырех часов воздушная тревога охватила всю Украину. Была объявлена ракетная опасность. Угроза была во всех уголках страны.

Во время тревоги жители разных регионов сообщали в Сети о звуках взрывов. В частности, в Хмельницком раздались взрывы. Местные власти сообщили, что работает ПВО.

Стало известно, что в 4:20 произошел прилет по одному из предприятий Днепра. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Утром в ОВ сообщили, что есть пострадавшие.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Львовщине. В частности, во Львове, Суховоле и Ставчанах пострадали дома людей.

Также во время тревоги взрывы прогремели в Луцке. Произошло попадание по одному из промышленных предприятий. Утром Волынская ОВА сообщила, что есть жертвы. Погибли по меньшей мере три человека.

Также россияне ударили ракетами по Смеле Черкасской области. В частности, ракета поразила территорию частного предприятия. Кроме того, часть города осталась без воды.

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