В Хмельницком раздались взрывы: работает ПВО

Если вы еще не в укрытии, то самое время туда добраться.

В Хмельницком слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка Общественного.

По предварительной информации от мониторинговых каналов продолжается работа ПВО.

Также жителям Каменец-Подольского посоветовали находиться в укрытиях.

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин подтверждает взрывы и призывает оставаться в укрытиях.

"Берегите себя и своих близких!" – пишет чиновник. Об этом говорится в сообщении местных властей в социальных сетях.

Далее ракеты двинулись в направлении Черновицкой области. Об этом заявили представители властей.

Идет воздушная тревога по всем областям. Находитесь в укрытиях до отбоя.

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Ранее взрывы прогремели в Днепре. Находитесь в укрытиях.

К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.