В Хмельницком раздались взрывы: работает ПВО

Если вы еще не в укрытии, то самое время туда добраться.
В Хмельницком слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка Общественного.
По предварительной информации от мониторинговых каналов продолжается работа ПВО.
Также жителям Каменец-Подольского посоветовали находиться в укрытиях.
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин подтверждает взрывы и призывает оставаться в укрытиях.
"Берегите себя и своих близких!" – пишет чиновник. Об этом говорится в сообщении местных властей в социальных сетях.
Далее ракеты двинулись в направлении Черновицкой области. Об этом заявили представители властей.
Идет воздушная тревога по всем областям. Находитесь в укрытиях до отбоя.
Ранее взрывы прогремели в Днепре. Находитесь в укрытиях.
К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.
Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.
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