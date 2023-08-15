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В Запорожье были слышны взрывы — местные СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Запорожье были слышны взрывы — местные СМИ

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги / Фото: pixabay.com

В Запорожской области раздавались взрывы.

В ночь на 15 августа 2023 года в Запорожье прогремели взрывы.

Ранее мониторинговые каналы предупреждали о баллистической угрозе враждебных С-300.

Вскоре после этого предупреждение прогремели взрывы.

"В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении СМИ.

Позже говорилось, что в Запорожском районе также слышен взрыв. Об этом сообщили местные СМИ.

"Внимание! Пуски ракет из района Миллерово (Ту-22 М3)", — предупредили также в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Находитесь в укрытиях.

К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.

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