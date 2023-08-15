У Хмельницькому пролунали вибухи: працює ППО

Якщо ви ще не в укритті, то саме час туди дістатися.

У Хмельницькому чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, триває робота ППО.

Також мешканцям Кам'янця-Подільського порадили перебувати в укриттях.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтверджує вибухи та закликає залишатися в укриттях.

"Бережіть себе і своїх близьких!" - пише чиновник. Про це йдеться у повідомленні місцевої влади у соціальних мережах.

Далі ракети рушили у напрямку Чернівецької області. Про це заявили представники влади.

Триває повітряна тривога по всіх областях. Перебувайте в укриттях до відбою.

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Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях.

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.