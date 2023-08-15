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У Хмельницькому пролунали вибухи: працює ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Хмельницькому пролунали вибухи: працює ППО

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Якщо ви ще не в укритті, то саме час туди дістатися.

У Хмельницькому чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного. 

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, триває робота ППО.

Також мешканцям Кам'янця-Подільського порадили перебувати в укриттях. 

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтверджує вибухи та закликає залишатися в укриттях. 

"Бережіть себе і своїх близьких!" - пише чиновник. Про це йдеться у повідомленні місцевої влади у соціальних мережах. 

Далі ракети рушили у напрямку Чернівецької області. Про це заявили представники влади. 

Триває повітряна тривога по всіх областях. Перебувайте в укриттях до відбою. 

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях. 

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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Перегляди
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