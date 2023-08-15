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Ракетный удар по Луцку: есть погибшие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Луцку: есть погибшие

Фото: Associated Press

В области сработало ПВО.

В ночь на вторник, 15 августа, армия Российской Федерации во время воздушной тревоги ударила ракетами по Луцку. В результате удара окупантов погибшие.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"Нахожусь на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания имеем жертвы. По состоянию на сейчас (07:35) погибли три человека", — сообщил глава ОВА.

К слову, во время ночной воздушной тревоги на Волыни, продолжавшейся с 04:02 до 05:48, произошли взрывы. Сработали силы ПВО. Впрочем, в области также произошло попадание вражеских ракет.

Как сообщалось, в Луцке в результате атаки врага — попадание по одному из промышленных предприятий.

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