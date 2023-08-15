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Серия взрывов в Хмельницкой области: в ОВА рассказали детали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2065
Время на прочтение
1 мин
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Серия взрывов в Хмельницкой области: в ОВА рассказали детали

ПВО. / Фото: Associated Press

Информации о падении обломков ракет нет.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги ночью15 августа произошла серия взрывов. В регионе сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.

"Утром во время воздушной тревоги была слышна серия взрывов в Хмельницкой области. В регионе работали силы ПВО", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, данных о повреждении объектов или падении сбитых обломков ракет пока нет. Прошло без пострадавших.

Как сообщалось, в Хмельницкой области в 04:02 была объявлена тревога. Она продолжалась до 05:48. Во время ночной тревоги в Хмельницком раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
2065
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